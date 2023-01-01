Rüya takım kurmak için çalışmalara başlayan Suudi Arabistan ekibinin transfer listesinin ilk sırasında Mauro Icardi var.

İtalyan basını Cristiano Ronaldo transferiyle futbol tarihinin en büyük imzalarından birini attıran Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın rüya takım kurmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve sıradaki hedefin Galatasaray forması giyen Mauro Icardi olduğunu öne sürdü.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Arjantinli yıldız da kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Kadrosunu dünya çapında oyuncularla güçlendirmeye devam etmek isteyen Al-Nassr, Ronaldo'nun ardından transfer listesinin ilk sırasına Icardi'yi yerleştirirken, habere göre taraflara arasındaki ilk görüşme gerçekleşti.

Galatasaray'ın cevabı merakla bekleniyor

Icardi'nin yakın çevresi ile yapılan görüşmelerde golcü oyuncunun da Suudi Arabistan'da oynama konusunda istekli olduğu belirtildi.

Arjantin'den Newell's Old Boys'un da transfer etmek istediği Icardi yüksek maaş beklentisinin karşılanabilecek olması nedeniyle Al-Nassr'dan gelen teklife olumlu yaklaşırken, bu transfer teklifinin ara transfer döneminde resmiyet kazanması halinde Galatasaray'ın vereceği cevap da merakla bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın PSG'den kiraladığı Icardi, Süper Lig'de altı maça çıkarken, bu karşılaşmalara dört gol ve üç asist sığdırmıştı.