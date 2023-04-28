Arabistan medyasındaki bir habere göre Al Nassr Başkanı, Cristiano Ronaldo transferinin başarısız olmasından dolayı istifa etti.

Al Nassr Başkanı istifa etti

Kulüp, lig şampiyonluğunu kaçırabilir

İstifa eden başkan, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a getirilmesine yardımcı olmuştu

NE OLDU? Suudi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, sezonun başında Cristiano Ronaldo'nun transferinde önemli rol oynayan Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammer, takımın 2022-23 sezonunda hayal kırıklığı yaratan performansının ardından istifa etti.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Manchester United'ı eleştirdiği büyük röportajın ardından 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte büyük bir ücret karşılığında Orta Doğu'ya gitti. Bununla birlikte, birkaç etkileyici maça rağmen CR7'nin performansı genel olarak beklentileri karşılayamadı. Beş Ballon d'Or sahibi, kulübe kupa kazandıramadığı için son zamanlarda sinirlerine hakim olamadı.

Raporda, Al-Muammer'in istifa mektubunu Spor Bakanlığı'na sunduğu ve kulüpteki mevcut yönetim kurulunun feshedileceği iddia ediliyor. Sezon bitmeden yeni bir yönetim kurulu ve başkan, göreve başlayabilir.

VE DAHA FAZLASI: Ronaldo'nun gelişinden bu yana takımın formu gitgide düştü. Şampiyonluktaki rakipleri Al-Ittihad'a karşı ligde mağlup olan Al Nassr, şampiyonluğu büyük ihtimalle kaptırdı. Ayrıca Cristiano Ronaldo ve arkadaşlar, Al-Wehda'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet alarak Kral Şampiyonlar Kupası'nda yarı finalde elendi.

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ise kötü formunun ardından şu ana kadar görevde kaldı.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Al Nassr / GOAL

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SIRADA NE VAR? Kulüp, yeni bir yönetim kurulu atamak için adımlar atacak. Takım ise Al-Ittihad'ın hata yapmasını ve şampiyonluk umudunun yeniden kuvvetlenmesini umuyor.