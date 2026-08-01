Al-Ittihad pes etmiyor: Sofyan Amrabat için yeni teklif

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, yeni sezon başlamadan önce takımın en dikkat çekici transferlerinden birini tamamlama girişiminde, Türk ekibi Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Faslı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için yeni bir teklif sunarak yaz transfer dönemindeki hamlelerini sürdürdü.

Al-Ittihad'ın Amrabat'a olan ilgisi, ön libero mevkisini güçlendirme yönündeki acil ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Zira takım, sözleşmesi kulüple sona eren ve yönetimin sözleşmesini yenilemeyi reddettiği Brezilyalı Fabinho'nun ayrılmasının ardından bu mevkideki en önemli isimlerinden birini kaybetmişti.

Türk gazeteci Ekrem Konur'un aktardığına göre Al-Ittihad, Faslı milli oyuncunun sözleşmesini satın almak için 12 milyon euro değerinde bir teklif sundu; ayrıca oyuncuyu Suudi Roshn Ligi deneyimini yaşamaya ikna etmek için cazip bir mali paket de sundu.

Aynı kaynak, nihai kararın artık Fenerbahçe yönetimi ile Sofyan Amrabat'ın elinde olduğuna dikkat çekti. İki taraf da oyuncunun geleceğini önümüzdeki günlerde belirlemeden önce Suudi teklifini değerlendiriyor.

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Amrabat, son yılların en dikkat çekici orta saha oyuncularından biri kabul ediliyor. Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda parladıktan sonra İngiltere ve Türkiye liglerinde deneyimler yaşadı; bu da onu, orta sahasını tecrübe ve savunma gücüne sahip bir isimle güçlendirmek isteyen Al-Ittihad için uygun bir hedef haline getiriyor.

Al-Ittihad, özellikle sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte transferi hızlıca tamamlamayı umuyor. Yönetim, Amrabat'la anlaşmanın Fabinho'nun bıraktığı boşluğu telafi edeceğini ve yerel ile kıtasal maçlara çıkmadan önce takıma orta sahada ekstra bir güç kazandıracağını düşünüyor.