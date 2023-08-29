- Benzema ilk yarıyı tamamlayamadı
- Sakatlanarak oyundan çıktı
- Forvetin yerini Jota aldı
NE OLDU? Fransız forvet, Suudi Pro Lig maçının ilk yarısında sakatlanarak sahada tedavi altına alındı. 35 yaşındaki oyuncunun devam edemeyeceğine karar verildi ve 42. dakikada Benzema'nın yerini bir başka yaz transferi Jota aldı.
Benzema'nın oyundan çıkmasının ardından devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise Al Ittihad, karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazandı.GettyGetty
BÜYÜK RESİM: Al-Ittihad, oyuncunun takım için önemli bir figür olması nedeniyle bu sakatlığın ciddi olmamasını umuyor. Real Madrid'in eski forveti, yeni takımında şu ana kadar bir gol attı ve iki asist yaptı.
BENZEMA İÇİN SIRADA NE VAR? Hücum oyuncusu, takımının 1 Eylül'de Al-Hilal ile oynayacağı mücadelede sahada olmayı umuyor.