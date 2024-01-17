Al Ittihad’dan ayrılmaya hazırlanan Karim Benzema, Avrupa’ya Chelsea’ye transfer olarak dönebilir

Suudi Arabistan’dan ayrılmayı planlayan Fransız yıldız Ocak ayında Premier Lig’e adım atabilir.

Real Madrid forması giydiği dönemde futbol tarihinin en önemli golcüleri arasına ismini yazdıran Karim Benzema’nın Avrupa’ya dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü. ESPN’den Julian Laurens’in aktardığı bilgiye göre Benzema kendisiyle ilgilenen çok sayıda Avrupa takımının teklifini değerlendirmeye alırken, öne çıkan takımsa Chelsea oldu.

Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında geçirdiği altı ayın ardından bu ülkeden ayrılmayı ve Avrupa futboluna dönmeyi masaya yatıran Fransız golcü Premier Lig’i uygun bir seçenek olarak görürken, Londra ekibinin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Chelsea tepetaklak

36 yaşındaki Benzema Suudi ekibi Al Ittihad için sahaya çıktığı 15 lig maçında dokuz gol atarken, beş de asist yapmıştı.

Avrupa’daki son sezonunda Real Madrid için 30 gol atan Benzema, İspanyol ekibi için toplamda 648 maça çıkmış ve bu karşılaşmalara 355 gol sığdırarak ulaşması bir hayli güç bir başarının altına imzasını atmıştı. Kadrosunda Christopher Nkunku, Nicolas Jackson ve Raheem Sterling gibi golcüleri bulunduran Chelsea, kötü gittiği Premier Lig’de dokuzuncu sırada yer alıyor.