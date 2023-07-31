Napoli’nin yıldızı gelecek sezon Avrupa’nın uzağında top koşturabilir.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus’un yaptığı Al-Hilal’in Napoli’nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için dev bir teklife hazırlandığı öne sürüldü. Bu yaz ismi başka PSG olmak üzere birçok dev takımla anılan Osimhen’in Suudi ekibinden şimdiden iki teklif aldığını öne süren L’Equipe, ikinci teklifin 140 milyon euro olduğunu öne sürdü.

Avrupa'daki yıldızları topladılar

Bu yaz Avrupa’dan Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Malcom ve Sergej Milinkovic-Savic’i kadrosuna katan Al-Hilal Kylian Mbappe için de şartları zorlarken, mali gücüyle reddedilmesi zor teklifler sunuyor. Geçtiğimiz yıl attığı 33 golle Napoli’nin 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğu elde etmesinde başrolü oynayan Osimhen’in de kulüplerin anlaşması halinde teklife sıcak bakabileceği biliniyor.

Avrupa’da Napoli’nin yanı sıra Wolfsburg ve Lille formaları da giyen Osimhen’in adı bir dönem Bayern Münih ve Manchester United ile de anılmıştı.

Bu kulüplerin Napoli’nin talep ettiği bonservis bedelini karşılayamaması nedeniyle Napoli’de kalan Osimhen, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Rudi Garcia’nın takımının en önemli yıldızı konumunda yer alıyor.