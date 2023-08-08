Serie A’da Napoli’yi 33 yıl sonra zirveye taşıyan Nijeryalı golcü astronomik bir ücret karşılığında takımdan ayrılabilir.

Yaz transfer döneminde kadrosuna çok sayıda yıldız oyuncuyu dahil eden Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal’in Victor Osimhen ısrarı devam ediyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Suudi Arabistan ekibinin Nijeryalı yıldıza oldukça astronomik bir teklif ettiği öne sürülürken, Osimhen’in Al Hilal’i reddeden Kylian Mbappe’nin yerine düşünüldüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 33 yıllık aranın ardından Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Napoli’nin golcü oyuncuyu satması oldukça zor görürken, oyuncunun menajeri Roberto Calenda ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelerdeki en önemli pürüzün ise serbest kalma bedeli olduğu biliniyor.

Teklif 200 milyon euro

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Osimhen’e 200 milyon euro öneren Al-Hilal’in dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

200 milyonluk teklifin yılda 50 milyon eurodan dört yıllık mı yoksa yılda 40 milyondan beş yıllık mı olduğu henüz netleşmese de teklifin Osimhen’i ikna etmeye yeteceği tahmin ediliyor. Napoli cephesi ise geride bıraktığımız sezon forma giydiği 38 karşılaşmaya 31 gol sığdıran 24 yaşındaki santrforun bonservis bedelini 200 milyon euro olarak belirlemiş durumda.