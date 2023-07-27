Bu yaz yaptığı transferlerle futbol dünyasının en dikkat çeken takımı olan Al-Hilal, büyük bir yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus’un yaptığı Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal, Avrupa futbolundan bir yıldızı daha kopartmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre PSG’nin Fransız yıldızı Marco Verratti’ye üç yıl için 156 milyon euro öneren Al-Hilal, PSG’yi ikna etmeye çalışıyor.

Habere göre Verratti Suudi Arabistan’dan gelen bu astronomik teklifi kabul ederken, PSG’nin de teklifi kabul etmesi halinde transfer resmiyet kazanacak.

Herkesin vazgeçilmeziydi

Fransız ekibi bu transfer için en az 30 milyon euro talep ediyor. PSG’nin futbol direktörü Luis Campos kulüp adına görüşmeleri yürüten kişi olurken, başkan Nasser Al-Khelaifi’nin de satışa onay vermesi gerekiyor.

PSG formasıyla çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol atan Verratti’nin Parc des Princes'teki sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Serie B’de mücadele eden Pescara ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Serie A’da mücadele etmeden doğrudan PSG’nin yolunu tutan Verratti, orta sahadaki üst düzey tekniği ve oyun zekasıyla tüm PSG teknik direktörlerinin vazgeçemediği isim olmuştu.