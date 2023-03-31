Arap kulübün, Lionel Messi'yi gezegendeki en yüksek maaşlı oyuncu yapmak için bir kontrat hazırladığı bildiriliyor.

NE OLDU? Portekizli süperstar Ronaldo, kasım 2022'de Manchester United tarafından serbest bırakıldıktan sonra Suudi Arabistan'a taşındı ve yılda yaklaşık 173 milyon sterlin (214 milyon dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu kontrat, 38 yaşındaki yıldızı dünyada en çok kazanan futbolcu haline getirdi.

BÜYÜK RESİM: Bununla birlikte Messi, geleceği hakkında kulüp düzeyinde alacağı bir karar ile ezeli rakibini geride bırakabilir. Arjantinli süperstarın Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Messi, serbest oyuncu olma yolunda ilerliyor.

VE DAHA FAZLASI: L'Equipe'e göre, Finansal Fair Play kuralları gereği PSG'nin bütçeyi dengelemesi gerek ve bu da, Messi'nin maaşını düşürmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Orta Doğru'dan, kendisini dünyanın en fazla kazanan futbolcusu haline getirecek bir teklif alan Arjantinlinin, aylık 3.375 milyon Euro'luk maaşından ödün vermeye isteksiz olduğu bildiriliyor.

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SIRADA NE VAR? Al-Hilal, bu yaz kadrosuna yeni transferler ekleyeceğinden emin ve Messi'nin babası Jorge geçtiğimiz günlerde Suudi başkenti Riyad'a bir ziyarette bulundu.