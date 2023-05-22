Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in oyuncusu, Lionel Messi ile yaşadığı kriz dolu anlardan sonra korkuya kapıldı.

NE OLDU? Al-Bulayhi, yedi kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin Orta Doğu'ya çarpıcı bir hamle yapması durumunda Al-Hilal'deki pozisyonunun tehdit altına girebileceğini öne sürdü.

Al-Hilal'in oyuncusu, daha önce Katar'da Lionel Messi'yle karşı karşıya geldi ve Suudi Arabistan grup aşaması açılış maçında Arjantin'i 2-1 yenerek herkesi şaşkına çevirdi. Bulayhi, maç içerisinde Messi ile kışkırtıcı şekillerde mücadele içerisine de girmekten geri durmadı.

NE SÖYLEDİLER: Al-Bulayhi, Messi'nin Al-Hilal'e olası bir transferine ilişkin söylentilerin ortalığı kasıp kavurduğu bu sıralarda SBC'ye, “Ne olacağını bilmiyorum ve korkarım ki 'Beş numarayı istemiyorum' diyebilir.

"Messi gelir mi gelmez mi bilmiyorum, ama gelirse Allah beni korusun! Eğer gelirse, Allah'ın izniyle, beni unutması için saklanacağım ve durumu uzaktan gözetleyerek iki gün antrenmanlara gelmeyeceğim" diyerek şaşkınlık yaratan bir açıklama yaptı.

BÜYÜK RESİM: Al-Bulayhi, 2018'de Uruguaylı forvet ikilisi Edinson Cavani ve Luis Suarez ile de karşı karşıya geldi ve bu maçlardan büyük dersler çıkardı.

Arabistanlı oyuncu, Messi'ye karşı gelme deneyiminden keyif aldığını iddia ediyor ve şunları ekliyor: "Uruguay maçından sonra üç Messi ile karşılaşsam bile korkmayacağım.

"Messi bir efsane ve geleceği için onun hakkında konuşmak istemiyorum. O bir efsane ama sonuçta 11'e karşı 11 oynuyoruz."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan'da 400 milyon sterlinlik (498 milyon Dolar) karşılığında Messi'nin Al-Hilal'e imza atması beklenirken Barcelona'da eski süperstarını kadrosuna katmanın hayallerini kuruyor.