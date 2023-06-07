Portekizli süperstar hakkında konuşan Al-Hilal'in eski hocası, Lionel Messi kıyaslaması için sözlerini esirgemedi.

NE OLDU? Portekizli süperstar, Manchester United'dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra 2022'nin sonlarında Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Ve sezonu 14 gol ve iki asistle bitirdi. Ancak Ronaldo, tüm müsabakalarda oynadığı 19 maçın 11'inde gol atamadı ve takımı sezonu kupasız kapattı.

Üçüncü sıradaki Al-Hilal'de Ramon ile birlikte çalışan ve kısa bir süre hoca olarak görev yapan Diaz, 38 yaşındaki oyuncunun Arabistan'daki performansını değerlendirdi.

NE SÖYLEDİLER: Diaz, Ronaldo'nun Al-Nassr'daki ilk altı ayıyla ilgili yaptığı incelemede sertti ve TyC Sports'a, "Zor zamanlar geçirdi, biz [Al-Hilal] onunla yüzleştik ve iyi vakit geçirdik" dedi.

Al-Hilal maçında Portekizli yıldızın "topa dokunmadığı" sorusuna ise Diaz, "Zor zamanlar geçirdi. Büyük kulüplere karşı fark yaratamadı, küçük kulüplere karşı 3-4 gol attı.

"Burada onun hakkında konuşulduğunu gördüm. Kings Cup'ı kaybetti, Süper Kupa'yı ve ligi de kaybetti. Asya'da rekabet edemeyecek" diyerek Ronaldo hakkında acımasız eleştirilerde bulundu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutmasının ardından Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi biten Lionel Messi'nin de bu yaz ona katılması bekleniyor.

Ronaldo ve vatandaşı Messi arasındaki karşılaştırmalar konusunda Diaz görüşlerini net bir şekilde ifade etti:

"Bu konuda hiçbir şekilde kıyas kabul etmiyorum. Ronaldo ile Messi arasında ışık yılı kadar fark var. Bir futbolcu olarak hiç kimse Leo'nun seviyesinde olamaz. Rakamlar da onu sonuna kadar destekliyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi her geçen gün biraz daha yaklaşırken Ronaldo, yakın arkadaşı Peter Lim için Singapur'daki bir yardım organizasyonunda boy gösteriyor.

Ronaldo, Roberto Martinez tarafından Portekiz Milli Takımı'na seçildikten sonra bu ay Bosna ve İzlanda'ya karşı sahada olmayı umuyor.