Al-Ahly, transfer dönemini Ammota’ya ilk hediyesiyle açtı

Al-Ahli, yaz transfer piyasasında güçlü bir başlangıç yaptı ve yeni Faslı teknik direktörü El-Hussein Ammouta’nın tanıtılmasından sonra fazla beklemeden, yeni sezona hazırlık kapsamında ilk transferini resmi olarak duyurdu. Bu adım, “Kırmızı Kale” yönetiminin takımı tüm yerel ve kıtasal turnuvalarda rekabet edebilecek şekilde erkenden hazırlama arzusunu teyit ediyor.

Kırmızı Dev, bugün Salı günü öğleden sonra, El-Gezira’daki kulüp merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek El-Hussein Ammouta’yı birinci futbol takımının teknik direktörü olarak tanıttı. Basın toplantısı sırasında Faslı teknik direktör, yardımcı teknik ekibinin kadrosunu da açıkladı.

Teknik kadroda antrenör Hisham Zahid, antrenör Yasser Radwan, kaleci antrenörü Joe Botvier ve antrenman programcısı Renato Buscarioli'nin yanı sıra, önümüzdeki birkaç gün içinde Kahire'ye gelmesi beklenen bir performans analisti yer alıyor.

Teknik ekibin tanıtımının ardından Al-Ahly, kulübün transfer bölümünden sorumlu Dr. Essam Serageldin’in transferle ilgili tüm mali ve idari işlemleri tamamlamasının ardından, ENPPI’den gelen Ali Mahmoud ile beş sezonluk bir sözleşme imzaladığını duyurdu.



Mahmud El-Khatib başkanlığındaki Al-Ahly Yönetim Kurulu, daha önce, Danimarkalı Jes Torup’un yerine görevi devralan Hüseyin Ammota liderliğindeki yeni teknik kadro kapsamında, Velid Salah El-Din’in yerine Wael Gomaa’yı futbol direktörü olarak atadığını duyurmuştu.

Bu gelişme, Al-Ahly’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşti. Takım, Mısır Süper Ligi, Mısır Kupası ve Afrika Konfederasyon Kupası’nda mücadele edecek ve tüm şampiyonluklarda şansını artırabilecek yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.