Mısırlı milli oyuncu İmam Aşur'un Al-Ittihad'a transferi, Al-Ahly kulübünün en önemli yıldızlarından birinden ancak belirli mali şartlar çerçevesinde vazgeçmeyi reddeden tutumunda ısrar etmesinin ardından, Suudi kulübün son saatlerde sunduğu teklifi iyileştirmesine rağmen büyük engellerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

"Afrique Foot" sitesinin edindiği bilgilere göre, Suudi Al-Ittihad kulübü İmam Aşur ile anlaşma çabalarını yoğunlaştırdı ve milli orta saha oyuncusunun satışına Al-Ahly'yi ikna etme çabasıyla teklifinin değerini gözle görülür şekilde yükseltti.

Habere göre Al-Ittihad, 6 milyon dolar değerinde yeni bir teklif sundu; buna ek olarak, çeşitli sportif hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı prim ve değişkenler şeklinde 2 milyon dolar daha ekledi. Bu, Suudi kulübün daha önce sunduğu ilk teklife kıyasla açık bir artışı temsil ediyor.

Mali karşılığın iyileştirilmesine rağmen Al-Ahly, teklif ulaşır ulaşmaz reddetmekte tereddüt etmedi ve bu formül çerçevesinde müzakere etmeyi reddeden tutumunda ısrar etti.

Al-Ahly mali taleplerini belirledi

Al-Ahly yönetimi tutumunu açık bir şekilde ortaya koydu ve Al-Ittihad yetkililerine, İmam Aşur'un satışını ancak nakit olarak 10 milyon dolar karşılığında değerlendireceğini bildirdi.

Mısır kulübü ayrıca, müzakere kapısı kapanmadan önce transferi tamamlamak istiyorsa bu şarta yanıt vermesi için Suudi kulübüne 48 saate kadar uzanan bir süre tanıdı.

Özel kaynakların "Afrique Foot"a açıkladığına göre, Al-Ittihad, Al-Ahly'nin talep ettiği ve 10 milyon dolar olarak belirlenen bedeli ödemeye prensipte olumlu baktı, ancak meblağın taksitlendirilmesini şart koştu.

Suudi kulüp, sözleşmeler imzalanır imzalanmaz 6 milyon dolar ödemeyi, kalan 4 milyon doların ise ilki ocak ayı başında, ikincisi mart ayı içinde olmak üzere iki taksitte ödenmesini öneriyor.

Al-Ahly taksitlendirmeyi reddediyor

Al-Ahly bu formülü kesin bir şekilde reddetti ve transfer bedelinin tamamını sözleşmelerin imzalanması sırasında, herhangi bir taksitlendirme veya ödeme ertelemesi olmaksızın almakta ısrar ettiğini yineledi.

Bu tutum karşısında Al-Ittihad yetkililerinden biri, Al-Ahly kulübünün belirlediği süre dolmadan önce son yanıtı vermek için ek ve nihai bir süre talep etti.

İmam Aşur'un Al-Ahly ile Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor ve önümüzdeki yıllarda takımın projesinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bir dizi kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor, ancak Al-Ahly yönetimi onu elinde tutmaya kararlı görünüyor ve mali taleplerini tamamen karşılayan bir teklif almadıkça, başta transferin tamamlanması sırasında bedelin nakit olarak alınması olmak üzere, ayrılmasına onay vermeyecek.