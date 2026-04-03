Al-Ahli, oyuncusunun İspanya'da profesyonel olarak oynamasına onay verdi

Al-Ahli taraftarları, takımın en önemli oyuncularından birinin geleceğini merakla bekliyor; zira oyuncu, kendisine Avrupa'da profesyonel futbolun kapılarını açabilecek bir yurt dışı deneyimine adım atmak üzere.

Mısırlı "FilGoal" sitesinin haberine göre, Al Ahly yönetimi, Bilal Attia'nın mevcut sezonun bitiminden sonra İspanyol Racing Santander takımına transferini kabul etti. Anlaşma, takımın Gençler Ligi'nde kalan 3 maçı tamamladıktan sonra resmi olarak tamamlanacak.

Raporda, Racing Santander'in daha önce Attia'yı kadrosuna katmakla ilgilendiği, ancak müzakerelerin durduğu ve son zamanlarda başarıyla yeniden başlatıldığı belirtildi.

Oyuncu, Alman takımı Hannover'de deneme sürecinden geçmişti ve Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Mısır Genç Milli Takımı'nda forma giymişti. Takım, İsviçre'ye karşı oynadığı 32'li tur maçında turnuvaya veda etmişti.

Bu hamle ile Al Ahli, genç yeteneklerini destekleme ve onlara Avrupa liglerinde deneyim kazanıp becerilerini geliştirme fırsatı sunma politikasını sürdürüyor.

