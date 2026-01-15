Ajax'tan utanç gecesi sonrası taraftarlardan eşi benzeri görülmemiş özür

Hollanda Kupası’nda oynanan karşılaşmada Ajax, deplasmanda AZ Alkmaar karşısında 6-0 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu. Gecenin yıldızı ise İrlanda Milli Takımı’nın forveti Troy Parrott oldu. 23 yaşındaki oyuncu, hat trick yaparak Ajax tarihine geçen bu ağır yenilginin mimarı oldu.

Bu sonuç, Ajax’ın profesyonel futbol tarihindeki en ağır mağlubiyetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Maçın ardından Ajax yönetimi, deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarına para iadesi yapacağını duyurdu.

Ajax teknik direktörü Fred Grim, maç sonrası yaptığı açıklamada yaşananlardan utanç duyduklarını söyledi. Grim, “Bu sonuçtan utanıyoruz. Deplasman taraftarlarımızın masraflarını karşılamamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Taraftardan özür dilendi

Yaklaşık 1.200 Ajax taraftarının tribünde yer aldığı maçın ardından oyuncular da sorumluluk aldı. Ajax futbolcusu Youri Regeer, “Bugün Ajax’a yakışır bir performans sergilenmedi. Kulüp ve oyuncu grubu olarak bilet bedellerini ödemek zorundayız. Yapabileceğimiz tek şey bu” dedi.

Milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson’un tribünden izlediği karşılaşmada Parrott, uzun süredir beklediği form grafiğine yeniden ulaştığını gösterdi. İlk golüyle ilgili konuşan İrlandalı forvet, “O golü atmam gerekiyordu. Doğru yerde olduğunuzda gelen goller en güzel olanlardır” dedi.

Parrott, ikinci golünü ise kaleci Rome-Jayden Owusu-Oduro’nun uzun pası sonrası kaydetti. Bu pozisyonu önceden çalıştıklarını belirten genç forvet, “Bunu daha önce konuşmuştuk. Harika bir pas attı, bu golden çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Budapeşte’de İrlanda Milli Takımı formasıyla da hat trick yapan Parrott, bir forvet için üç gol atmanın özel bir duygu olduğunu vurgulayarak, “Hat trick, bir forvet olarak yaşayabileceğiniz en güzel duygudur” dedi.