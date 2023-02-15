Ajax'ın kaptanı, gelen tepkilerin ardından sosyal medyayı kullanarak deprem felaketinde hayatını kaybeden insanları andı.

Türkiye ve Suriye'deki büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlar, yurt dışındaki liglerin genelinde gerek saygı duruşu gerekse diğer eylemlerle anıldı.

Birçok ligde oyuncular sahaya siyah kol pazubendi ile çıktı. Hollanda Eredivisie'de ise Türkiye ve Suriye bayraklarının bulunduğu kol bantları takıldı.

Ancak bu uygulamaya Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic'in katılmadığı görüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, orta saha oyuncusunun pazubendi takmadığını ortaya çıkaran isimdi.

Daha sonra ise bu kararı Tadic'in değil, Ajax'ın verdiği öğrenildi ve hem Sırp futbolcuya hem de kulübe sosyal medyada tepki geldi.

Tepkiler üzerine Tadic, sosyal medyada bir açıklama yaptı.

Ne söylendi?

Ajax kaptanı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu mesajı paylaştı:

"Türkiye ve Suriye'deki depremler beni derinden sarstı. Düşüncelerim, bu trajedide sevdiklerini kaybeden insanlarla ve herhangi bir şekilde etkilenen herkesle."

Wesley Sneijder ne demişti?

Aslan'ın eski yıldızı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ajax kulübünün kaptanı Dusan Tadic dışında ligdeki tüm futbolcular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek olmak için farklı bir pazubent taktı.

"Bu, eski takım arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de destekledim."