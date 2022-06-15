Ajax'ın genç yıldızı Antony ile aşk yaşayan ünlü DJ Gabi Cavallin: "İlişkimizden eşinin de haberi vardı"

Son haberler, Manchester United'ın ilgilendiği Antony ve eşi Rosilenny Batista'nın ilişkilerini sonlandırdığını belirtiyor.

Katar'daki Dünya Kupası kadrosunun bir parçası olması beklenen Brezilyalı milli futbolcu ve Ajax'ın forveti Antony Matheus dos Santos, hile yapmakla suçlandığı üçlü bir aşk skandalına yakalandı.

Leo Dias, Brezilya futbolunun en büyük umutlarından biri olan Antony'nin ünlü DJ, model ve influencer Gabi Cavallin ile eşi Rosilenny Batista'ya ihanet ettiğine dair Metropoles'te bir haber yayınladı.

Ne söylendi?

Antony'nin iddia edilen sadakatsizliği, 11 haftalık hamile olan ilişki yaşadığı Cavallin tarafından ortaya çıktı.

Cavallin, Metropoles'e "Sonu kabul etseydim, bu noktaya gelmezdi" dedi.

"Rosilenny, onun benimle ilişkisi olduğunu ve benimle kalmak istediğini biliyordu. Yine de Antony ile evliliğini devam ettirmek istedi."

Taraflardan açıklama

Son haberler, Manchester United'ın ilgilendiği Antony ve Rosilenny Batista'nın ilişkilerini sonlandırdığını belirtiyor.

Antony'den üç yaşında bir oğlu olan Rosilenny Batista'nın paylaştığı son iki mesaj ise şöyle:

"Yeterince güçlüyüm ve kendimi her şeye gücü yeten biri olarak seviyorum.

"Başarısızlık sadece yeniden başlamak için bir fırsat, bu sefer daha akıllıca davranıyorum."

Antony'nin eşi, bu mesajları sosyal medya hesaplarını kapatmadan önce yayınladı.

Antony de ayrıca sosyal medya hesabında çok gizemliydi: "Başarısızlık sadece yeniden başlamak için bir fırsat, bu sefer daha akıllıca davranıyorum"

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