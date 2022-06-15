YORUM | Darwin Nunez: Liverpool kumarı mı yoksa Klopp'un yeni katalizörü mü?

Liverpool patronu, 22 yaşındaki Uruguaylı forvet için inkar edilemez bir şekilde büyük bir kumar oynadı, ancak karşılığını harika bir şekilde almalı.

Darwin Nunez birçok yönden Liverpool transferlerinin bir örneği gibi görünüyor.

Aynı zamanda Uruguaylının gelişi, Anfield'da önemli ve belki de gecikmiş bir strateji değişikliğini temsil ediyor.

Nunez'in Merseyside'a 64 milyon sterlinlik (79 milyon dolar) transferi Salı günü onaylandı ve 22 yaşındaki oyuncu altı yıllık bir anlaşma imzaladı.

Nunez, Ocak 2018'de Virgil van Dijk için Southampton'a ödedikleri 75 milyon sterlini (94 milyon dolar) geride bırakarak Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Aynı zamanda Jurgen Klopp yönetiminde ilk defa Kırmızılar, geleneksel tarzda bir santrafora sahip oldu.

Nunez, bu yılın başlarında Benfica adına ara sıra sol kanatta oynamış olabilir, ancak Liverpool'a serbest 9 numara ve 34 gol sayısı ile geliyor. Bu sezon oldukça gelişim kaydetti.

Transferi, kesinlikle Klopp için oyunun değişmesi anlamına gelecek.

Uzun süredir sistemi sahte 9 Firmino ile birlikte golcü kanat forvetler Mane ve Salah'a dayanıyordu.

Son beş sezonda toplam 338 gol atarken kazanılacak her şeyi kazandılar. Bunların 263'ünden sadece Mane ve Salah imzası vardı.

'MSF'nin yarattığı hatıralar unutulmaz.

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Ancak Mane, Bayern Münih'e gitmeye hazırlanıyor ve Firmino'nun etkisi iki sezondur azalıyor. Salah en az bir yıl daha takımda olacak ama değişim başlıyor.

Klopp için şimdiki zorluk, ikinci bir muhteşem hücum gücü oluşturmak.

Nunez ve Fulham'dan gelen genç yetenek Carvalho ile değişimin ilk adımları atılmış olabilir.

Ne de olsa Diogo Jota, 2020'de Wolves'a katıldığından bu yana büyük adımlar attı ve iki sezonda 34 gol attı. Luis Diaz da Ocak ayında Porto'dan gelişiyle beraber heyecan yarattı.

Kolombiyalı, Liverpool'un bu sezon ulaştığı finallerin üçüne de ilk 1 başladı ve ikisinde maçın oyuncusu ödülünü kazandı. Sol kanatta Mane'nin doğal halefi gibi görünüyor.

Carvalho da fırsatlar yakalayacaktır.

Çoğu Liverpool hücumcusu gibi 19 yaşındaki oyuncu, birden fazla pozisyonda rahatça oynuyor, ancak en azından şimdilik Philippe Coutinho-vari bir figür olarak görülüyor.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımın'da oynayan genç için Merseyside üzerinde bir etki yaratmasının uzun sürmeyeceğine inanan bir Anfield kaynağı, "O seçkin bir potansiyele sahip" diyor.

Nunez'in elbette biraz yere basması bekleniyor. Liverpool, onun ilk takımından Almeria'ya kadar olan süreçte gelişimini takip ederek çok sayıda durum tespiti yaptı.

Liverpool'un yeni spor direktörü Julian Ward, özellikle Portekiz'de iyi ilişkilere sahip ve Nunez'in profesyonelliği, iş ahlakı ve kendini geliştirme arzusu hakkında parlak raporlar aldı.

Ward'ın Benfica'nın antrenörü Pedro Marques ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile olan ilişkisi, oyundaki yüksek rakamlara rağmen müzakerelerin sorunsuz ve samimi olduğu anlamına geliyordu.

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Nunez, her zaman Anfield'a gelmeye hevesliydi.

Klopp'un gelişmelerden özellikle memnun olduğu anlaşılıyor. Liverpool, Nisan ayında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica ile karşılaştığında Klopp çok etkilenmişti.

Nunez, eşleşmenin her iki ayağında da gol attı ve Liverpool'un Estadio da Luz'daki 3-1 galibiyetinde Ibrahima Konate ile sert bir şekilde mücadele etti.

Klopp, "Sağlıklı kalırsa önünde büyük bir kariyer var" dedi.

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Transfer ücreti doğal olarak kaşları kaldıracak ancak Liverpool; Firmino, Salah, Mane, Jota ve Diaz'da yaptığı gibi Nunez'e güveniyor: Klopp ve Pep Lijnders'in rehberliğinde hızla gelişecek.

Manchester City'nin Erling Haaland'ı kapması ve Karim Benzema, Robert Lewandowski, Harry Kane, Kylian Mbappe, Dusan Vlahovic ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin istikrarlı bir şekilde büyük gol sayıları yapmasıyla birlikte, Liverpool'un 'silahlanma' yarışına katıldığını görmek ilginç. Nunez, hem stil hem de deneyim açısından yukarıda listelenenlerden farklı olsa bile, saf bir 9 numara.

Klopp'un ekibi gol bulmakta zorluk çekmedi – geçen sezon 63 maçta 147 gol attılar, Salah, Mane ve Jota'nın hepsi 20'den fazla gol buldu. Ancak üç finalde hiç gol bulamadılar.

Firmino'nun kale önünde öldürme içgüdüsü hiçbir zaman iyi olmadı ve Mane'nin ve daha az ölçüde Divock Origi'nin kaybı, gol atma yükünün neredeyse tamamının Salah'ın ayağına bineceği anlamına geliyor.

Liverpool elbette daha önce Uruguaylı forvetlerle başarı elde etti. Nunez de tıpkı idolü Luis Suarez gibi Anfield'da başarılı olmayı planlıyor.

Suarez, "Forvetler hakkında bir iki şey biliyorum. "Ve [Barcelona]'ya 'Buna dikkat edin, o çok iyi' dedim."

Barcelona yerine, atılım yapan eski kulüplerinden başka biri oldu.

Elbette bir kumar ancak birincisi, Klopp cömertçe karşılığını vereceğini umuyor. İkincisi, büyük Liverpool takımı şekilleniyor.