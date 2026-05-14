Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Ajax, Bendegúz Kovács'ı Amsterdam'a hızlı bir dönüş yapmaya ikna etmeyi umuyor. İtalyan transfer piyasası uzmanına göre Juventus, Chelsea ve tabii ki Ajax gibi kulüpler, AZ'nin 18 yaşındaki forvetinin gelişimini yakından takip ediyor. Kovács geçen yaz Amsterdam'dan Alkmaar'a bedelsiz transfer olduğu için Ajax'ın ilgisi dikkat çekici.

Kovács şu anda AZ'nin altyapısından çıkan en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. 2007 doğumlu forvet, hızla gelişiyor ve bu sezon Keuken Kampioen Divisie'de etkileyici istatistikler sergiliyor. Jong AZ formasıyla oynadığı on dört maçta sekiz gol attı.

Güçlü performansları kulüp içinde de gözden kaçmadı. Bu nedenle Kovács, kısa süre önce AZ'nin A takımında ilk kez forma giyme şansı yakaladı. Shakhtar Donetsk ile oynanan Conference League maçında (2-2) bir asist yaptı.

Di Marzio'ya göre Juventus, forveti yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Chelsea de Kovács'ı radarına almış durumda ve onun gelişimini daha da şekillendirmek için Red Bull Salzburg ile olası bir işbirliğini değerlendiriyor. Londralılar, Macar oyuncuda büyük bir gelişme potansiyeli görüyor.

Bu arada Ajax, Kovács'ı kadrosuna katmayı umuyor. Ancak AZ, Kovács'ın kısa sürede tekrar ayrılmasını ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor. Bu nedenle Alkmaar ekibi, onu kulübe daha uzun süre bağlamak için şu anda iyileştirilmiş bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Forvetin şu anda 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kovács, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti. Mart ayında La Gazzetta dello Sport, Aston Villa, Borussia Dortmund ve Sporting Portugal'ın da durumunu yakından takip ettiğini duyurdu. Pembe renkli spor gazetesi, forveti "Macar Ibrahimovic" olarak nitelendirdi.

Kovács, özellikle UEFA Gençlik Ligi’nde ve Jong AZ’de dikkatleri üzerine çekti. Hızlı gelişimi sayesinde artık Macaristan milli takımında da yerini aldı.