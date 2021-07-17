Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'e son teklifi yaptık

Menajerlerin ortalığı kızıştırdığını ifade eden Çebi, anlaşmaların kendi şartlarıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sözcü'den Ali Aydın'a açıklamalarda bulundu. Transferde çok dikkatli davranmaya çalıştıklarını söyleyen Çebi, menajerlerin süreçleri zorlaştırdığını ifade etti.

"Oyuncuyu transfer etmek istediğinizde menajerler maalesef çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir noktaya geliyorsunuz prensipte anlaşıp masadan kalkıyorsunuz, iki gün sonra başka bir teklifle geliyorlar."

"Menajerlerin bu tip uygunsuz davranışlarına bazı kulüpler de kucak açıyor. Menajer elinde oyuncak oluyorlar. Sizinle görüştüğünü, anlaştığını bile bile daha fazla para vaadiyle akıl çeliyorlar."

Ghezzal'e son teklifi yaptık

"Ben bu tarz oyunlara gelmeyeceğim. Anlaşmalar bizim şartlarımızla olacak.”

Rachid Ghezzal'in yılan hikayesine dönen transferiyle ilgili olarak da menajerlerin ortalığı kızıştırdığını söyleyen Beşiktaş Başkanı, Cezayirli oyuncuya son teklifi yaptıklarını belirtti.

“Dünyada on binlerce futbolcu var ama menajerler ortalığı kızıştırmak için belli bir oyuncu grubu ile piyasadalar. Rakiplerimizle bizi karşı karşıya getiriyorlar, bu da hiç hoş değil."

"Ghezzal, çok iyi bir sezon geçirdi. Beşiktaş ile bir uyuşması olduğunu gördük. Kendisi de Beşiktaş'ta oynamak istediğini bize iletti. Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder. Bu konu ile alakalı olarak ise futbol şubemiz ilgileniyor.”

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