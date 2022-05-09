Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid mağlubiyetinin ardından rotasyon yapmasıyla ilgili konuşurken amaçlarının karşılaşmadan puan çıkartmak olmadığını söyledi.

La Liga'nın 35. haftasında, bitime 4 hafta kala ligde şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Atletico Madrid'e konuk oldu ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Carlo Ancelotti, takımı bekleyen Şampiyonlar Ligi finaline dikkat çekerek amaçlarının mücadeleden galibiyet almak olmadığını belirtti.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid, Atletico Madrid mücadelesine rotasyon yaparak çıktı ve Luka Modric, Valverde, Vinicius Junior gibi isimler maça yedek kulübesinde başladı. İspanyol devinin yıldızı Karim Benzema ise Wanda Metropolitano'da hiç süre almadı.

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti rotasyona gitmesinin oyuncuları rahatsız edip etmediği konusunda şunları söyledi:

"Kavga zamanı değil. İlk yarıdan memnun değildik, çok pas hatası yaptık, ikili mücadeleleri kaybettik ve bu maçlarda mental yön belirleyici oluyor. Atletico Madrid'in doğal olarak bu konuda bir avantajı vardı, bu normal.

Puanlara ihtiyacımız yoktu, iyi bir oyun oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Mola vermemiz, sorunlardan kaçınmamız ve ilk yarıdan daha iyi oynamamız gerekiyordu.

Bugün öncelik sorunlardan kaçınmak, oyunculara daha az süre vermekti ve bundan sonraki maçlarda da böyle olacak. Karim, Modric, Vinicius..."

"Karim Benzema yorgundu, toparlanamamıştı ve yapmam gereken ilk şey bir sorundan kaçınmaktı. Modric de yorgundu ve onu oyuna en başta sokmak istemedim."

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Carlo Ancelotti amaçlarının oyuncuları dinlendirip final için sorunsuz hazır olmalarını sağlamak olduğunu söylüyor.

Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalini 28 Mayıs 2022'de, Stade de France'ta oynayacaklar.

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