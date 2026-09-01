Mısır ekibi Ahly, bugün salı günü kalecisi Mustafa Şubeyr'in sözleşmesini uzattığını açıklayarak, son Dünya Kupası'nda Mısır forması giymesinin ardından birçok teklif alan oyuncunun geleceğine dair tartışmalara nokta koydu.

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Ahly resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ahly Kulübü'nün futbol A takımı kalecisi Mustafa Şubeyr, bugünkü antrenmanın ardından kulüple olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu gelişme, oyuncunun sözleşmeler biriminin başkanı Dr. İsam Serac ile bir araya geldiği görüşme sırasında gerçekleşti. Serac, bu konudaki kulüp kurallarına uygun olarak tüm idari ve mali işlemleri tamamladı. Bu, futbol direktörü Kaptan Vail Cumua ile tam koordinasyon içinde yapıldı. Oyuncu, sözleşmesini uzatmaktan ve önümüzdeki yıllarda Ahly ile yoluna devam etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi."

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Mustafa Şubeyr'in önceki sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyordu ve son aylarda resmi bir anlaşmaya varılmadan önce iki taraf arasında müzakereler yaşandı.







