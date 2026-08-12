Mısır ekibi Al Ahly'nin birinci futbol takımı oyuncusu Faslı Youssef Belammari, kırmızı devin yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çarşamba günü İspanya'daki "Bosc de Tosca" belediye stadında İspanyol ekibi Badalona ile oynanan hazırlık maçında diz burkulması sakatlığı geçirdi.

Al Ahly'nin resmi hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre, oyuncunun durumundan emin olmak ve antrenmanlar ile maçlardan ne kadar süre uzak kalacağına dair karar vermeden önce sakatlığın şiddetini belirlemek amacıyla tıbbi muayene ve röntgen için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Tıbbi muayenelerin sonuçlarının sakatlığın niteliğini daha net bir şekilde ortaya koyması ve müsabakalara dönmeden önce uzun bir tedavi ve rehabilitasyon süresine ihtiyaç duyulup duyulmayacağını göstermesi bekleniyor.

Kırmızı dev, geçen sezon hem kıtasal hem de yerel düzeyde yaşadığı ve takımın herhangi bir büyük şampiyonluk kazanamadığı çok sayıda başarısızlığın ardından, gelecek sezon durumu düzeltmeye hazırlanıyor.

Al Ahly, Belammari ile geçtiğimiz ocak ayında Faslı Raja Casablanca'dan gelmesiyle 3,5 sezonluk anlaşma sağladığını açıklamıştı.