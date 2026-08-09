Ahly'nin yeni oyuncusu Cezayirli Mounsef Bakrar, kulübün bugün pazar akşamı yaptığı açıklamayla İspanya'da düzenlenen yurt dışı kampına katıldığının duyurulmasının ardından takım atmosferine yeniden döndü. Söz konusu kamp, takımın yeni sezona hazırlıkları kapsamında hâlihazırda İspanya'da gerçekleştiriliyor.

Ahly kulübü bugün pazar akşamı resmî bir açıklama yayımlayarak, Mounsef Bakrar'ın son günlerde kendisine verilen dinlenme süresinin sona ermesinin ardından takımın İspanya'daki kampına katıldığını duyurdu.

Ahly açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cezayirli Mounsef Bakrar, bugün akşam hâlihazırda İspanya'da düzenlenen yurt dışı hazırlık kampına katılıyor. Bu, teknik ekibin yeni sezona hazırlık kapsamında oyuncuya verdiği dinlenmenin sona ermesinin ardından geliyor."

Ahly, yeni sezona hazırlık kapsamında takım kadrosunu güçlendirmek amacıyla, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'den Mounsef Bakrar'ı 3 sezonluk bir sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.

Transferin bedeli 3 milyon avro olurken, buna ek olarak Ahly ile Dinamo Zagreb arasındaki anlaşma maddelerine bağlı teşvik ve primler olarak 500 bin avro daha belirlendi.

Ahly teknik ekibi, özellikle yeni sezonun çeşitli kulvarlardaki müsabakalarına hazırlanılırken, Cezayirli oyuncunun takıma güçlü bir katkı sağlamasını umuyor.

Ahly, İspanya'daki yurt dışı kampını Barcelona karşısında oynanacak ağır siklet bir maçla tamamlayacak. Bu karşılaşma, takımın yeni sezon hazırlık dönemindeki en dikkat çekici maçlarından biri olacak.

Kırmızı dev, Barcelona ile 19 Ağustos'ta «Spotify Camp Nou» stadında, Joan Gamper Kupası'nın 61. edisyonu kapsamında karşılaşacak.

Barcelona karşılaşması, yeni sezonun başlamasından önce Ahly için güçlü bir sınav niteliği taşıması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Takım ise bu süreçte yurt dışı kampından mümkün olan en yüksek verimi almayı ve tüm yeni transferlerini hazır hâle getirmeyi hedefliyor.