Fransız Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain ile geleceği sona yaklaşmış görünüyor. Oyuncu, bir sonraki adımıyla ilgili net bir karar verirken, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinin onu mevcut transfer döneminde kadrosuna katma yönündeki ilgisi giderek artıyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı habere göre, Barcola, İngiliz ekibi Liverpool ile 2032 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle takıma transfer olmak konusunda kişisel bir anlaşmaya vardı. Bu adım, oyuncunun "Parc des Princes" stadı dışında yeni bir deneyim yaşama isteğini yansıtıyor.

Gazete, oyuncu ile Liverpool arasındaki anlaşmanın, Barcola'nın İngiliz ekibin kadrosundaki en yüksek maaş alan oyunculardan biri olmasını sağlayan bir ücreti içerdiğini belirterek, bunun Liverpool yönetiminin transferi tamamlamaya ne kadar bağlı olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, Barcola'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesini yenilememe kararının ortaya çıkmasının ardından geldi. Bu durum, Fransız kulübün oyuncudan kolayca vazgeçmeye hazır olmamasına rağmen, ondan ayrılmasının önünü açtı.

Önceki raporlar, Paris Saint-Germain'in Barcola'nın değerini yaklaşık 170 milyon euro olarak belirlediğini ortaya koymuştu. Bu, Liverpool'un şu an için ulaşmaya hazır olmadığı bir rakam olup, önümüzdeki dönemde iki taraf arasındaki müzakereleri karmaşık hale getirebilir.

Liverpool, transferi tamamlamak için uygun bir formüle ulaşmayı umuyor; özellikle oyuncuyla kişisel bir anlaşmaya varmak, transferin sonuçlandırılması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor. Ancak bu, Paris Saint-Germain'in oyuncunun ayrılışına mutlaka onay verdiği anlamına gelmiyor.

Oyuncunun ayrılma isteği ve tutumundaki ısrarına karşılık, Paris Saint-Germain'in en önemli hücum unsurlarından birini elinde tutma ya da ondan vazgeçmek için uygun gördüğü mali karşılığı alma çabaları göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde Barcola'nın geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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