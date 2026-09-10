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imago-sport-1082125306.jpgMiddle East Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Ağır bir şok: Çapraz bağ laneti Al Ahly'nin Mısırlı yıldızını vurdu

Al Mokawloon Al Arab - Al Ahly SC
Al Mokawloon Al Arab
Al Ahly SC
Premier Lig
A. El Gazar
Y. Ibrahim
Mısır

Sakatlık, El-Mukavelun maçında meydana geldi


 Mısır ekibi Al Ahly, bugün perşembe günü, oyuncusunun ön çapraz bağında kopma yaşadığını açıklayarak, futbolcunun A takımdan birkaç ay uzak kalacağının kesinleştiğini duyurdu.

Al Ahly, resmi bir açıklama yayımlayarak şunları söyledi: "A futbol takımının sağlık ekibi başkanı Dr. Ahmed Cabullah, oyuncu Amr El-Gazzar'ın bu sabah çektirdiği röntgenin, ön çapraz bağında kopma ve iç menisküste yırtık olduğunu ortaya koyduğunu belirtti."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Cabullah, oyuncunun önümüzdeki dönemde ameliyat olacağı tarihin belirlenmekte olduğunu vurguladı."

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Al Ahly, dün Mısır Premier Ligi'nin dördüncü haftasında Al Mokawloon Al Arab ile 1-1 berabere kaldı.

Al Ahly'nin stoperleri Yasser İbrahim ve Amr El-Gazzar dünkü maçta sakatlandı ve El-Gazzar'ın sakatlığının niteliği resmi olarak açıklandı.


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