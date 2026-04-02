Afrika'daki başarısızlığın ardından... Ben Şerki'nin Al-Ahli'deki kaderi belli oldu

Faslı futbolcu Ashraf Ben Sharqi'nin Mısır'ın Al Ahly kulübündeki geleceğine dair söylentiler, özellikle Afrika Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra giderek artıyor.

31 yaşındaki Ben Şerki, Ocak 2025'te Al Ahly'ye katılmıştı ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

Al-Ahly, üst üste ikinci sezon Afrika'da başarısız olmasının ardından kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda Al Ahly, mali açıdan kabul edilebilir teklifler gelmesi şartıyla, oyuncusu Ben Sharqi'nin ayrılmasına karşı çıkmıyor.

Al-Ahli'den bir kaynak, Al-Youm Al-Sabea gazetesine "Futbol yönetimi, performansındaki düşüşün ardından Ashraf Ben Sharqi'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Kaynak, "Ben Şerki'nin maaşı yüksek ve Al-Ahli'nin kasasını zorluyor. Ayrıca oyuncu, sürekli yedek kulübesinde oturmak zorunda kalması nedeniyle öfkeli" diye ekledi.

Kaynak, "Ben Şerki, 2026 yazında Al Ahli'den ayrılacak en önemli adaylardan biri, ancak maddi açıdan güçlü teklifler gelmesi şartıyla" diye devam etti.

Ayrıca okuyun

Al-Ahli, Faslı Reda Selim'e sürpriz hazırlıyor