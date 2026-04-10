Chelsea teknik direktörü Liam Rossiniör, takım kaptanı Enzo Fernández’e verilen disiplin cezası konusunda kararlılığını sürdürdü ve Arjantinli oyuncunun önümüzdeki Pazar günü Premier Lig’de Manchester City karşısında forma giyemeyeceğini vurguladı.

Roussiniore, basın toplantısında şunları söyledi: "Fernandez'in takımın ilk 11'ine dönmesi için kulübün ve oyuncunun aşması gereken bazı engeller var."

Bu karar, oyuncunun son milli maç arası sırasında yaptığı ve Londra kulübündeki geleceği hakkında tartışmalara yol açan açıklamalarına verilen bir ceza niteliğinde.

Fernandes, geçen hafta sonu FA Cup'ta Port Vale'yi 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup eden Chelsea kadrosundan zaten çıkarılmıştı ve Rossiner, bu uzaklaştırma cezasının Manchester City maçına da uzanacağını doğruladı.

Fernandes'in açıklamaları, İspanya'da yaşamaktan hoşlandığını göstermiş ve özellikle Real Madrid'e olan olası ilgisinden bahsetmesiyle Stamford Bridge'e olan sadakatine dair şüpheler uyandırmıştı.

Rossini, Arjantinli milli oyuncunun açıklamalarını, özellikle İspanya'da yaşamayı sevdiği konusundaki ifadelerini "sınırı aştı" olarak nitelendirdi ve oyuncuyu iki maçtan men etme kararından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

O, "Enzo ile iyi bir konuşma yaptım, hatta üç ya da dört konuşma yaptım. Benden ve kulüpten özür diledi. Pazar günkü önemli maçtan sonra bu konuyu ele alacağız" dedi.

Rossiniör şunları ekledi: "Bu, ciddi bir konu hakkında yapılan ciddi bir görüşme. Onun karakterini veya kişiliğini sorgulamıyorum, ancak insanların hata yaptığını düşünüyorum ve hatanın cezasını görmezden gelemeyiz."