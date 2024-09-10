Bir dönem Tottenham'ı reddeden Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, şu an serbest oyuncu statüsünde ve Premier Lig’de yer almak istiyor.

Adrien Rabiot, birkaç yıl önce Tottenham'a transfer olmayı reddetmişti, ancak şimdi fikrini değiştirerek Tottenham forması giymek çabalıyor. Juventus’tan ayrılan ve şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Fransız orta saha oyuncusu kendisini Tottenham ve Arsenal’e önerdi.

29 yaşındaki Rabiot’un Suudi Arabistan ve Türkiye’den teklif aldığı biliniyor, ancak oyuncunun önceliği, Avrupa’nın önde gelen liglerinde forma giymek. Ancak, Rabiot'un haftalık 220.000 pound gibi yüksek maaş talepleri, Premier Lig kulüpleri için bu transferi zora sokabilir. Karşılaştırmak gerekirse, Tottenham’ın en yüksek maaş alan oyuncusu Son Heung-min, haftada 190.000 pound kazanıyor.

Tottenham, yaz transfer döneminde aktif bir transfer dönemi geçirdi. Bournemouth’tan Dominic Solanke’yi 65 milyon pound karşılığında kadrosuna katarak rekor kıran kulüp, ayrıca Archie Gray ve Lucas Bergvall gibi genç yetenekleri de orta sahasına ekledi.

Orta saha rotasyonu kalabalık

Bu durum, Rabiot’un Tottenham’da fazla aranan bir oyuncu olmayabileceği anlamına geliyor, zira Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr ve Yves Bissouma gibi isimler de orta sahada forma şansı bulmakta.

Rabiot'un Tottenham’a geri dönme çabası, birkaç yıl önce kulübü "seviyesinin altında" olarak nitelendirmesiyle oldukça ironik bir dönüşüm. 2018 yılında Paris Saint-Germain’den ayrılmak isteyen Rabiot, o dönemde Tottenham’ın teklifini reddetmiş ve Juventus’a transfer olmuştu.

Juventus'ta ilk 11’de kendine sağlam bir yer bulan Rabiot, Fransa milli takımında da düzenli olarak forma giydi. Ancak son dönemde Deschamps, oyuncunun düzenli forma giyme ihtiyacı olduğunu belirterek Rabiot'u son milli takım kadrosuna dahil etmedi.

Rabiot, Avrupa’da kalmak istese de maaş taleplerini düşürmediği takdirde, başka bir kıtaya transfer olma olasılığı daha yüksek görünüyor.