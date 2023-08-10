Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun başlamasına saatler kala Adana Demirspor, Avrupa kupaları için sahaya çıkıyor.
Adana temsilcisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk ediyor.
Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda?
Patrick Kluivert'ın öğrencileri, Hırvat temsilcisi karşısında ilk mücadelede avantajlı bir skor elde edip Süper Lig'e de moralli başlamayı amaçlıyor.
Adana Demirspor ile Osijek maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Gürcü hakem Giorgi Kikacheishvili yönetecek.
Karşılaşma, TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Ağustos'ta Hırvatistan'da oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Adana Demirspor - Osijek
|10.08.2023
|21.00
|TV 8,5