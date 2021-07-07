Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli transferini resmen açıkladı.

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda ile anlaştığını açıklayan mavi-lacivertliler, İtalyan golcü ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Balotelli ve Belhanda, Nice’te de birlikte oynamışlardı.

Adana Demirspor’un açıklaması

Transferin resmileştiğini sosyal medya üzerinden duyuran Adana Demirspor, Balotelli’yi şu ifadelerle açıkladı:

“Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario, gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak."

🔥 Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Mario Balotelli’nin kariyeri

31 yaşındaki yıldız golcü, kariyerine İtalya’da başladı. 2010 senesinde 29.5 milyon euro karşılığında Manchester City’ye transfer olan Balotelli, 2012-13 sezonun devre arasında ise Milan’la anlaşarak ülkesine geri döndü.

2014-15 sezonunun başında Luis Suarez’i Barcelona’ya gönderen Liverpool, Uruguaylı golcünün yerini Mario Balotelli ile doldurmuştu. Burada beklentileri karşılayamayan İtalyan golcü, önce Milan’a kiralanmış; sonra da bedelsiz bir şekilde Ligue 1 ekiplerinden Nice’e transfer olmuştu.

Ardından sırasıyla Marsilya, Brescia ve Monza formaları giyen “Süper Mario”, 2020-21 sezonun öncesine ise Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.

Kariyeri boyunca 412 karşılaşmada görev alan golcü oyuncu, bu maçlarda rakip fileleri 167 kez sarstı.

İtalya Milli Takımı’nın formasını da uzunca bir süre terleten Mario Balotelli, Opta'nın verilerine göre aktif oyuncular arasında 15 gollü Ciro Immobile’den sonra, kaydettiği 14 golle “Gök Maviler’in” en golcü ikinci oyuncusu olma ünvanını koruyor.

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