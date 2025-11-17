Adam Wharton için 100 milyon euroluk hamle: Arsenal'den yeni Rice planı

Arsenal, bu sezon Premier League’in en etkileyici takımlarından biri olurken, kadronun en güçlü parçalarından biri de şüphesiz Declan Rice oldu. İngiliz orta saha oyuncusu, hem sol sekiz rolünde hem de çift pivot düzeninde Martin Zubimendi ile birlikte müthiş bir istikrar ve liderlik sergiledi.

Mikel Arteta yönetimi, Rice’ın oyuna kattığı etkiyi genişletmek ve orta sahayı uzun vadede daha da güçlendirmek için benzer profilde bir yıldız arayışına girdi. İngiliz basınına göre Arsenal, Crystal Palace’ın yükselen yıldızı Adam Wharton için devreye girdi ve oyuncu için 100 milyon euroyu aşan bir teklif hazırlamaya hazır.

Wharton, bu sezonki çıkışıyla Chelsea, Liverpool ve Manchester United’ın da dikkatini çekmiş durumda. Hatta Real Madrid’in bile genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği biliniyor. Ancak Arsenal, bu transfer yarışında öne çıkmak ve Palace’ı ikna etmek için en agresif hamleyi yapan taraf olabilir.

Wharton neden Arsenal için yeni Rice olabilir?

Wharton, yalnızca 21 yaşında olmasına rağmen İngiltere’de “neslinin en yetenekli orta sahalarından biri” olarak tanımlanıyor. Eski Sky Sports analisti Matthew Stanger ona “generational talent” derken, CONCACAF B lisanslı bir teknik direktör, oyuncuyu “Paul Scholes ve Michael Carrick’ten sonra İngiltere’nin en iyi derin oyun kurucusu” olarak niteliyor.

İstatistikler bu övgüleri doğrular nitelikte. FBref verilerine göre Wharton, Avrupa’nın beş büyük ligindeki orta sahalar arasında beklenen asistli gol katkısında ilk %1, kilit paslarda ilk %4, derin paslarda ilk %5 ve şut yaratma aksiyonlarında ilk %10 gibi elit seviyelerde yer alıyor.

Sadece pas kalitesiyle değil, savunma katkısı, pozisyon alma becerisi ve topu hızlı şekilde ileriye taşımasıyla da modern orta sahanın tüm gerekliliklerini fazlasıyla karşılıyor. İngiltere Milli Takımı’nda da üç kez forma giyen genç yıldız, Crystal Palace’ın geçtiğimiz sezon kazandığı FA Cup zaferinde kilit rol oynamıştı.

Arsenal’in 100 milyon euroluk ikinci büyük orta saha yatırımı

Gunners, üç yıl içerisinde ikinci kez 100 milyon euronun üzerinde bir İngiliz orta saha oyuncusuna yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu açıdan bakıldığında Wharton transferi, Rice hamlesini birçok yönden andırıyor.

İki oyuncu da Premier League’in orta segment kulüplerinin yıldızları, ikisi de İngiliz ve uluslararası seviyede yükselen isimler ve oyun içi profilleri benzer: çok yönlü, hem savunmacı hem yaratıcı, modern hibrit orta saha.

Bu nedenle Arsenal cephesi, Wharton’ın tavanının Rice kadar yüksek olduğuna ve Arteta’nın elinde benzer bir dönüşüm yaşayabileceğine inanıyor.

Sonuç olarak, Wharton henüz kariyerinin başında olsa da birçok uzman tarafından Premier League’in gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olacağı düşünülüyor. Arteta’nın sisteminde ise Rice ile birlikte bir orta saha canavarına dönüşme potansiyeli fazlasıyla mevcut.