Acun Ilıcalı'nın kovduğu teknik direktör, kovulduktan 1.5 sene sonra Chelsea'nin başına geçiyor

Chelsea’de teknik direktör arayışları hız kazanırken, Liam Rosenior’un Londra’ya gelişi süreci kritik bir aşamaya taşıdı. İngiliz teknik adam, Pazar günü Londra’ya uçarken Chelsea aynı saatlerde Manchester City deplasmanında alınan beraberlikle nefes aldı. Rosenior’un, Enzo Maresca’nın yerine geçmesi için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtiliyor.

41 yaşındaki teknik direktörün, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Çarşamba günü oynanacak Fulham maçında takımın başında yer alabileceği ifade ediliyor. Chelsea yönetimi, yeni dönemi mümkün olan en kısa sürede başlatmak istiyor.

Strasbourg’da teknik direktör arayışı başladı

Chelsea’nin kardeş kulübü olan Strasbourg, Rosenior’un ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklara şimdiden başladı. Fransız ekibi, İngiliz teknik adamın yerine geçecek isim için aday listesini oluşturdu. Bu listede eski Wolverhampton Wanderers teknik direktörü Gary O’Neill’ın da bulunduğu belirtiliyor.

Chelsea, Manchester City karşısında sahaya geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde çıktı. 21 yaş altı takımının başında görev yapan 37 yaşındaki McFarlane, üst düzeyde ilk maç deneyimini yaşamasına rağmen dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kaleci Robert Sanchez ve savunmacı Wesley Fofana’nın sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarılmasına rağmen Chelsea, Pep Guardiola yönetimindeki City’ye karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in attığı gol, McFarlane’e özel bir sonuç kazandırdı.

Maç sonrası konuşan McFarlane, göreve geliş sürecini şu sözlerle anlattı:

“Perşembe günü göreve başladığımda Manchester City maçını yöneteceğim söylendi. Takımla yalnızca üç gün geçirdim. Yeni menajerin pazartesi günü göreve başlayabileceği söylendi. O zamana kadar takımı ben yöneteceğim.”

Chelsea cephesinde gözler artık Rosenior ile yapılacak son görüşmelere çevrilmiş durumda. Anlaşmanın sağlanması halinde, Londra ekibi yeni bir teknik direktörle sezonun geri kalanına yön vermeye hazırlanıyor.