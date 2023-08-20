West Ham'ın forma sponsoru Betway'in, Lucas Paqueta için açılan bahis soruşturmanın arkasındaki kurum olduğu ortaya çıktı.

West Ham'ın orta saha oyuncusu, şüpheli bahis modelleriyle ilgili bir İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Bu durum, yıldız futbolcunun Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye olan potansiyel transferinin iptal olmasına neden oldu.

Mail Sport, soruşturmanın sebebinin West Ham'ın kendi sponsoru Betway olduğunu ortaya çıkardı. Bahis şirketinin bu tür şeyleri izlemek için uzayda kendi önlemleri var. 'Dürüstlük uyarı sistemi', mart ayında Aston Villa'ya karşı oynanan maçta devreye girdi. Söz konusu mücadelede Paqueta'ya yüklü bahisler oynandığı ortaya çıktı.

1-1 sona eren maçın bitimine 14 dakika kala Paqueta sarı kart görmüştü. Brezilyalı oyuncu maçın tek kartını aldı. Bu yöndeki bahislerdeki artış, West Ham orta saha oyuncusunun çocukluğunu geçirdiği Rio de Janeiro yakınlarındaki Guanabara Körfezi'ndeki Paqueta Adası'na kadar uzanıyor.

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Bu gelişmelerin ardından Paqueta, futbolun katı bahis kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunması durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bilindiği gibi Brentford forveti Ivan Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği için futboldan sekiz aylık men cezası aldı. Paqueta da suçlu bulunursa benzer bir cezaya maruz kalabilir.