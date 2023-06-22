Marcus Rashford, Paul Pogba ve Jude Bellingham, Paris'te futbol dünyasından bir dizi ünlü yüzün arasına katıldı. Peki ama neden oradalar?

2022-23 sezonu kapandı

Seçkin futbolcular yaz tatiline giriyor

Moda takipçileri, Fransa'ya gitti

NE OLDU? 2022-23 sezonu sona ererken, elit futbolcular da yaz tatillerine girdi. Bu durum, dünyanın her köşesine uçmalarına izin veriyor. Ancak Manchester United, Juventus ve Real Madrid gibi büyük takımların oyuncularının hepsi aynı yere gitti.

BİRÇOK YILDIZ FUTBOLCU NEDEN PARİS'TE? Rashford, Pogba ve Bellingham, Paris Moda Haftası için Fransa'nın başkentine gitti. Kıyafetlerini podyumda sergilemeseler de Pont Neuf köprüsünde sahnelenen Louis Vuitton ilkbahar/yaz 2024 erkek giyim defilesi için ön sıralardaki koltuklarda yer aldılar. Müzik yapımcısı Pharrell Williams, Louis Vuitton'da erkek giyiminin yeni kreatif direktörü oldu ve son koleksiyonu oldukça izleyici çekti.

BEŞ FOTOĞRAF:

BÜYÜK RESİM: Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold, Samuel Umtiti, Memphis Depay ve Marcus Thuram, Paris Moda Haftası'na katılan ve Beyonce, Jay-Z ve Kim Kardashian gibi isimlerle omuz omuza olan futbol yıldızları arasında yer aldı.