Achraf Hakimi'nin menajeri açıkladı: Chelsea mi, Arsenal mi?

Arsenal ve Chelsea'nin transfer listesinde yer alan Achraf Hakimi hakkında menajeri Alejandro Camano açıklamalarda bulundu.

Inter'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi yaz transfer döneminin gözdelerinden biri olacak. Başarılı oyuncu Arsenal ve Chelsea'nin transfer listesinde yer alıyor.

Acrah Hakimi'nin menajeri Alejandro Camano konuyla ilgili açıklama yaptı.

Alejandro Camano ne dedi?

22 yaşındaki oyuncunun menajeri Alejandro Camano, Calcio Mercato'ya yaptığı açıklamada şuan için herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

"Achraf, bugün itibariyle Inter'de forma giydiği için çok mutlu. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama bugün için takımonda mutlu olduğunu söyleyebilirim.

Hedefi Inter ile şampiyon olmak. Beş yıllık sözleşmesi var, biz Inter'in gelecek projelerinden etkilendiğimiz için sözleşme imzaladık. Gelecekte neler olacağını göreceğiz ama bu onun kariyerinde çok önemli bir adım."

Inter, Hakimi için ne kadar ödedi?

Madrid doğumlu olan Achraf Hakimi, Borussia Dortmund'da bir sezon kiralık oynadıktan sonra Real Madrid tarafından Inter'e 40 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Acraf Hakimi bu sezon ne yaptı?

Serie A'da bu sezon Inter ile 26 maça çıkan Faslı yıldız 6 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Genç oyuncu Şampiyonla Ligi'nde ise 5 maçta bir asistlik bir performans gösterdi.