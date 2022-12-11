Achraf Hakimi, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacağı PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye mesaj gönderdi.

Hakimi ile Mbappe, PSG'den takım arkadaşı

Fas, Portekiz'i eleyerek tarih yazdı

Fransa ise İngiltere'yi geçip dörtlü finale yükseldi

NE OLDU? Fas ile Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı finali için yerlerini ayırttılar. Fas'ın yıldızı Hakimi, İngiltere - Fransa maçının tam saatinde Kylian Mbappe'ye Twitter'dan mesaj gönderdi. Hakimi, Kylian Mbappe'ye "Yakında görüşürüz arkadaşım" yazdı.

Twitter

BÜYÜK RESİM: Hakimi, İspanya'ya karşı kullandığı Panenka penaltısının ardından Fas'ı çeyrek finale taşımıştı. Kylian Mbappe de o anlardan sonra Twitter hesabından Hakimi'yi tebrik etmişti. İki yakın arkadaş yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

HAKIMI VE MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fas ile Fransa, 14 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecekler.

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