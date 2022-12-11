- Hakimi ile Mbappe, PSG'den takım arkadaşı
- Fas, Portekiz'i eleyerek tarih yazdı
- Fransa ise İngiltere'yi geçip dörtlü finale yükseldi
NE OLDU? Fas ile Fransa, 2022 Dünya Kupası yarı finali için yerlerini ayırttılar. Fas'ın yıldızı Hakimi, İngiltere - Fransa maçının tam saatinde Kylian Mbappe'ye Twitter'dan mesaj gönderdi. Hakimi, Kylian Mbappe'ye "Yakında görüşürüz arkadaşım" yazdı.Twitter
BÜYÜK RESİM: Hakimi, İspanya'ya karşı kullandığı Panenka penaltısının ardından Fas'ı çeyrek finale taşımıştı. Kylian Mbappe de o anlardan sonra Twitter hesabından Hakimi'yi tebrik etmişti. İki yakın arkadaş yarı finalde karşı karşıya gelecekler.
HAKIMI VE MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Fas ile Fransa, 14 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecekler.