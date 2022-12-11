Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez: "Dünyanın en iyi oyuncusunu hafife alamazsın!"

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi, Portekizli yıldızın Fas maçına yedek kulübesinde başlamasına yine sitem etti.

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a elendi

Cristiano Ronaldo maça yine yedek kulübesinde başladı

Georgina Rodriguez sosyal medyadan Fernando Santos'u hedef aldı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz, Fas'a 1-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Son 16 turunda İsviçre maçına da yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo yine yedekti. Fas karşısında maçın 51. dakikasında oyuna girdi. Dünya Kupası sahnesine son kez çıkan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez sosyal medyadan Fernando Santos'a sitem etti.

NE SÖYLENDİ? Georgina Rodriguez şunları söyledi: "Bugün arkadaşınız ve antrenörünüz çok kötü bir karar verdi. Bu kadar çok hayranlık ve saygı duyduğun o arkadaş. Oyuna girdiğinde her şeyin nasıl değiştiğini gördü ama artık çok geçti. Dünyanın en iyi oyuncusu, en güçlü silahı hafife alınmaz."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçına da yedek başlamasının ardından şunları söylemişti: "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık! Taraftarlar seni istedi ve adını haykırmaktan vazgeçmediler. Umarım Tanrı ve sevgili dostun Fernando Santos el ele vermeye devam eder ve bizi bir gece daha heyecanlandırırlar."

SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Dünya Kupası'na veda etti. Şu anda serbest oyuncu konumunda bu yüzden ilk olarak transferi için görüşmelere dalacak.