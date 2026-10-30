Milan-Inter Serie A maçı öncesi
Milan-Inter maçı 31 Ekim Cumartesi günü EST ile 15.45'te, GMT ile 19.45'te başlayacak.
İtalya bir klasik Milan derbisi için daha nefesini tutuyor
Scudetto'nun sahibi Inter, efsanevi Derby della Madonnina'nın yeni buluşması için cumartesi günü Milan'a “deplasmanda” konuk olacak.
Milan, Amorim yönetiminde ilk kez tökezledi
Milan, son maçında evinde Bologna'ya 4-2 yenilerek yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Dokuz maçın ardından şampiyon Inter'in şimdiden yedi puan gerisindeler. Bu nedenle Milan'ın ateşli taraftarları bu maçta kötü bir sonucu kabul etmeyecektir. Daha da endişe verici olanı, Amorim'in takımının 22 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a 3-0 yenilmiş olması. Genç Alphadjo Cisse, Bologna mağlubiyetinde iki gol atarak bu sezon Serie A'daki gol sayısını dörde çıkardı.
Inter zirvede, ancak kıl payı
Inter, unvanını koruma mücadelesine iyi bir başlangıç yaptı: Dokuz maçın sekizini kazandı ve yenilgi yüzü görmedi. Ancak Lazio'nun önünde yalnızca attığı gol sayısı sayesinde lider durumda. Inter son olarak, ligin son sırasındaki Venezia'yı son dakikalarda gelen iki kendi kalesine gol sayesinde yendi. Sezonun en iyi performanslarından biri değildi ama hanesine üç puan daha yazdırdı. Bu alışkanlığını sürdürürse dört yıl içinde üçüncü şampiyonluğunu kazanabilir.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
- Şaşırtıcı biçimde Milan, ezeli rakibi Inter ile oynadığı son yedi resmi maçta yenilmedi. Bu seriye, Serie A'da üst üste gol yemeden aldığı iki galibiyet de dahil.
- Fikayo Tomori, Milan'ın sakatlar listesinde Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira ve Adrien Rabiot'ya katıldı. Inter'de ise uyluk bölgesinde sorun yaşayan kaptan Lautaro Martínez hâlâ forma giyemiyor.
Takım haberleri ve kadrolar
AC Milan vs Inter Muhtemel kadrolar
Form durumu
İkili rekabetin geçmişi
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