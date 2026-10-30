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AC Milan - Inter Serie A maç önü: Bilmeniz gereken her şey

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A
M. Thuram
A. Cisse
L. Martinez

İkonik San Siro'da oynanacak Milan-Inter maçının kapsamlı ön izlemesi. Serie A'daki bu derbide hangi taraf üstün gelecek?

Milan-Inter Serie A maçı öncesi

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Serie A - Hafta 10
San Siro

Milan-Inter maçı 31 Ekim Cumartesi günü EST ile 15.45'te, GMT ile 19.45'te başlayacak.

İtalya bir klasik Milan derbisi için daha nefesini tutuyor

Scudetto'nun sahibi Inter, efsanevi Derby della Madonnina'nın yeni buluşması için cumartesi günü Milan'a “deplasmanda” konuk olacak.

Milan, Amorim yönetiminde ilk kez tökezledi

Milan, son maçında evinde Bologna'ya 4-2 yenilerek yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı. Dokuz maçın ardından şampiyon Inter'in şimdiden yedi puan gerisindeler. Bu nedenle Milan'ın ateşli taraftarları bu maçta kötü bir sonucu kabul etmeyecektir. Daha da endişe verici olanı, Amorim'in takımının 22 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Bournemouth'a 3-0 yenilmiş olması. Genç Alphadjo Cisse, Bologna mağlubiyetinde iki gol atarak bu sezon Serie A'daki gol sayısını dörde çıkardı.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

Inter zirvede, ancak kıl payı

Inter, unvanını koruma mücadelesine iyi bir başlangıç yaptı: Dokuz maçın sekizini kazandı ve yenilgi yüzü görmedi. Ancak Lazio'nun önünde yalnızca attığı gol sayısı sayesinde lider durumda. Inter son olarak, ligin son sırasındaki Venezia'yı son dakikalarda gelen iki kendi kalesine gol sayesinde yendi. Sezonun en iyi performanslarından biri değildi ama hanesine üç puan daha yazdırdı. Bu alışkanlığını sürdürürse dört yıl içinde üçüncü şampiyonluğunu kazanabilir.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Şaşırtıcı biçimde Milan, ezeli rakibi Inter ile oynadığı son yedi resmi maçta yenilmedi. Bu seriye, Serie A'da üst üste gol yemeden aldığı iki galibiyet de dahil.
  • Fikayo Tomori, Milan'ın sakatlar listesinde Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira ve Adrien Rabiot'ya katıldı. Inter'de ise uyluk bölgesinde sorun yaşayan kaptan Lautaro Martínez hâlâ forma giyemiyor.

Takım haberleri ve kadrolar

AC Milan vs Inter Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Diziliş
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
AC Milan

İlk 11

Inter

Teknik direktör

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Form durumu

MIL

MIL - Form

SAL
K0-4
ATA
K3-2
BOU
K3-0
UDI
K0-2
BOL
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
INT

INT - Form

CLB
K3-4
BOL
K1-3
SHK
K1-0
FIO
K2-1
VEN
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabetin geçmişi

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimInter
3
2
0
Club Friendlies
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
İtalya Kupası
Inter badge
Inter
INT
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
MS
İtalya Kupası
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
98102510+1525
K
K
K
K
B
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
K
K
K
K
K
3
RomaRomaROM
9630238+1521
K
B
K
B
B
4
ComoComoCOM
9621178+920
K
K
K
B
K
5
AC MilanAC MilanMIL
95311811+718
K
K
K
B
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
K
B
K
K
K
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
K
B
K
K
B
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
K
K
B
K
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
K
K
K
B
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
B
K
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
K
K
K
K
B
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
B
B
K
K
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
K
K
K
K
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
K
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
B
K
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
K
K
K
K
K
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
B
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
B
K
K
K
B
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
B
K
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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