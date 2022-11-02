İsveçli santrfor, Nou Camp'ta kimliğini kaybettiğini söyledi ve o günleri kötü bir şekilde andı.

Ibrahimovic kariyerini değerlendirdi

Barcelona'daki pişmanlığı ortaya çıktı

Kimliğini kaybettiğini söylüyor

NE OLDU? Kıdemli Milan forveti şu anda ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak ve Barça da dahil olmak üzere dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giydiği mükemmel kariyerini düşünüyor. İsveçli, 2009-10 sezonunda Nou Camp'ta o zamanki teknik direktör Pep Guardiola ile anlaşamadığı günleri hatırlıyor.

NE SÖYLEDİ? 41 yaşındaki oyuncu, İspanya'da neden en iyi seviyesine ulaşamadığına açıklık getirdi.

Zlatan, Canal Plus'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"En kötü anım mı? Sanırım Barcelona'ydı. Bunu çok fazla düşündüm.

"Evet, kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Farklı şeyler yaptım. Kimliğimi orada kaybettim. Ancak daha sonra tekrar buldum ve bu, dünyayı fethetmemi sağladı."

BÜYÜK RESİM: Ibrahimovic, inanılmaz kariyeri boyunca İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'de şampiyonluklar kazanarak büyük başarılar elde etti. Camp Nou'daki kısa sürede beş kupa kaznadı ve 46 maçta 22 gol attı. Ancak 2011'de San Siro'ya geçişi kalıcı hale gelmeden önce Barça'dan 12 ay sonra Milan'a kiralık verildi.

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IBRAHIMOVIC'İ NE BEKLİYOR? Ocak 2021'de kulübe serbest oyuncu olarak dönen Milan yıldızının, mayıs ayında geçirdiği diz ameliyatından dolayı sekiz ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

İsveçli, ocak 2023'te sahalara geri dönebilir.