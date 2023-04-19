Andriy Shevchenko, İstanbul'da 2005 yılında kaybettikleri mucizevi Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili konuştu.

NE OLDU? Carlo Ancelotti'nin Milan'ı, 2005 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Paolo Maldini'nin ve Hernan Crespo'nun (2) golleri sayesinde devreyi 3-0 önde bitirerek bir başka Şampiyonlar Ligi zaferine doğru ilerliyordu. Ancak ikinci yarıda Steven Gerrard, Vladimir Smicer ve Xabi Alonso'nun golleri maçı uzatmalara götürdü.

120 dakikalık futbolun ardından iki takım eşitliği bozamadı ve maç penaltılara gitti. Liverpool penaltıları kazanarak tarih boyunca unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı ve İstanbul'da kupayı kazandı.

NE SÖYLENDİ? O 'İstanbul Mucizesi'nin üzerinden 18 yıla yakın bir süre geçmesinin ardından Shevchenko, Liverpool'un o gece kazanmayı hak ettiğini itiraf etti. Ukraynalı efsane, CBS Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Liverpool'u biliyorsunuz, biraz dikkatinizi kaybettiğin an geri gelebilirler. Altı dakikada üç gol yedik. Yine de harika bir oyun oynamaya devam ettik. Çok fazla pozisyon yarattık ve yapabileceğimize inandık.

"Uzatmaların sonunda büyük bir şans yakaladım ancak Dudek harika bir kurtarış yaptı. Aslında topun içeri girmediğine inanmak zor. Ama futbolun güzelliği bu. Her şey olabilir, buna saygı duyuyorum. Liverpool muhtemelen bizden daha çok inandığı için bunu hak etti."

BÜYÜK RESİM: AC Milan, Napoli'yi çeyrek finalde eledikten yarı finale yükselmeyi başardı. Milano'da 1-0 kazanan Stefano Poli'nin öğrencileri, Diego Armando Maradona Stadı'nda rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve son dört takım arasına kalmaya hak kazandı. Serie A devi, yarı finalde Inter - Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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SIRADA NE VAR? AC Milan şimdi odak noktasını Serie A'da pazar günü oynayacağı Lecce maçına çevirdi.