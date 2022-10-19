Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinin dibinde

Karadeniz ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Abdullah Avcı, üç sezonun en kötü istatistiği ile karşı karşıya.

Trabzonspor, 10 haftada 18 puan topladı

Abdullah Avcı ilk 10 haftayı 1,8 puan ortalaması ile tamamladı

Üç sezonun en kötü istatistiği oldu

NE OLDU? Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yakaladığı başarılı dönemin gerisinde kaldı. İlk 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayan Bordo-mavililer, 1,8 puan ortalamasıyla Avcı dönemindeki en düşük orana geriledi.

ABDULLAH AVCI DAHA ÖNCEKİ SEZONLARDA NE YAPTI? Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken, en yüksek puan ortalamasını da yakalamıştı. Bordo-mavililer, geçen sezon 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 puan ortalamasına ulaştı. Avcı'nın öğrencileri, geçen sezon 10 haftalık bölümde 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan toplayarak lider durumda yer almıştı.

İLK İKİ SEZON PUAN ORTALAMASI NASILDI? Abdullah Avcı, Trabzonspor ile ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon ise 2,13 puan ortalaması yakaladı.

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