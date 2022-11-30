ABD Millî Takımı'nın kahramanı Christian Pulisic, İran'a karşı attığı golün ardından hastaneye kaldırıldı!

Christian Pulisic, salı günü İran maçında sakatlanarak sahadan çıkmasının ardından Katar'daki yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Pulisic ilk yarıda golü attı

Şutunun ardından kaleciyle çarpıştı

Karnına darbe aldı ve sakatlanarak oyundan çıktı

NE OLDU? ABD Millî Takımı'nın bildirdiğine göre Pulisic bir yaralanma yaşadı ve detaylı incelemeler için hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun turnuvanın geri kalanındaki akıbeti henüz belirlenmedi.

BÜYÜK RESİM İran galibiyeti, ABD Millî Takımı'nın 2014'ten bu yana en önemli zaferiydi. Pulisic, bedeniyle bir bedel ödemesine rağmen belirleyici golü attı ve üzerindeki abartılı baskıya yanıt verdi.

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ABD'Yİ NE BEKLİYOR? Gregg Berhalter'ın öğrencileri son 16 Turu'nda Hollanda ile karşılaşacak. Pulisic'in sahaya çıkabileceğini umuyorlar ancak işler kötü giderse Chelsea yıldızının yerini muhtemelen Brenden Aaronson veya Gio Reyna alacak.