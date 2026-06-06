ABD, İranlı oyuncuları can sıkıcı bir önlemle zor durumda bırakıyor

İran milli takımı, Dünya Kupası süresince olağanüstü seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak. İran’ın Meksika Büyükelçisi’ne göre, takım ABD’de oynanacak maçlar için ülkeye yalnızca geçici olarak girebilecek ve maçların bitiminden hemen sonra ülkeden ayrılmak zorunda kalacak.

Orta Doğu'da devam eden gerginlikler nedeniyle İran, Dünya Kupası süresince Meksika'da kalmaya karar verdi. Başlangıçta takımın Arizona'da bir antrenman kampı kurması planlanıyordu, ancak bu planlar iptal edildi. Takımın Pazar günü Meksika'ya gelmesi bekleniyor.

Seyahat kısıtlamaları ilginç bir durum yaratıyor. İran büyükelçisine göre, oyuncular ve teknik ekip maç günleri sabahları ABD'ye girebilir, ancak aynı gün içinde Meksika'ya geri dönmek zorundadır. Bu nedenle İran, turnuva süresince ABD topraklarında sabit bir konaklama yerine sahip olmayacak.

Lojistik zorlukların yanı sıra, İran heyeti son haftalarda gerekli vizelerle ilgili belirsizlikle de boğuştu. Uzun bir süre, tüm oyuncuların ve teknik kadro üyelerinin Dünya Kupası maçları için ABD'ye seyahat izni alıp almayacağı belirsizdi.

Cuma günü, İran Dünya Kupası kadrosundaki tüm oyuncuların artık geçerli bir vizeye sahip olduğu ortaya çıktı. Böylece, kadronun ABD'deki grup maçlarına katılımı garanti altına alındı.

Ancak teknik ekibin bir kısmı için durum böyle değil. İran haber ajansı Tasnim'e göre, on iki teknik ekip üyesi hala vize bekliyor. Bunlar arasında takım menajeri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve takımın basın sözcüsü de bulunuyor.

Söz konusu ekip üyeleri, cumartesi günü takımla birlikte Tijuana'ya gidecek. Meksika sınır kentinden, ABD'ye giriş izni almak için yeniden başvuru yapmayı umuyorlar.

İran, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile oynayacağı grup maçıyla Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından 21 Haziran'da yine Los Angeles'ta Belçika ile, 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır ile karşılaşacak.