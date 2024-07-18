ABD'den Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile yaptığı kontrat hakkında şoke edici iddia!

Gregg Berhalter'ın görevine son verilmesinin ardından yeni bir teknik direktör arayan ABD Milli Takımı'nda Taylor Twellman, Jose Mourinho'yu önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı, Copa America'daki hayal kırıklığı sonrası Gregg Berhalter'ın görevine son verdi ve yeni teknik direktör arayışına başladı.

Jurgen Klopp'tan Mauricio Pochettino'ya kadar birçok adayın ismi geçiyor.

Eski milli futbolcu Taylor Twellman, milli takımın dünyaca ünlü bir teknik direktör için her yolu denemesi gerektiğini belirtirken, Mourinho'nun Fenerbahçe'deki kontratına ilişkin sürpriz bir iddiada bulundu.

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Mourinho'nun çıkış maddesi mi var?

Milli takımın eski yıldızı Taylor Twellman, Rich Eisen Show'da yaptığı açıklamada, "Klopp yüzde 100 gelmiyor mu? Çünkü eğer yüzde 5 gelme ihtimali varsa ve Ocak 2025'te gelmek istiyorsa, bunu ayarlayabiliriz. Hayırsa hayırdır. Jose Mourinho'yu arayın. Ne yapmak istiyor? Jose Mourinho'nun Türkiye'de 1 Ocak 2025'te devreye giren bir çıkış maddesi var. Herkese söylüyorum. ABD'li futbolseverlerden bu konuda eleştiri aldım ama hala inanıyorum, gerekirse 100 kişiyle konuşun ama 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Greg Berhalter'ı tekrar işe almak için 14 ay harcayamazsınız" dedi.

Twellman, MLS deneyimi olan bir Arsenal ikonunu da eklerken, "Başından beri söylediğim bir isim var ve bu konuda gerçek bir ilgisi var, o da Patrick Vieira. Bir Dünya Kupası kazandı. Amerikan oyuncusunu seviyor. Ama aynı zamanda o odaya girdiğinde her oyuncunun kuyruğu bacaklarının arasında olacak çünkü kimseye karşı geri adım atmıyor" dedi.

ABD Milli Takımı yeni bir teknik direktör arayışında hızlı hareket etmeyi umuyor, ancak Eylül ayında Kanada ve Yeni Zelanda ile karşılaşacakları maçlara kadar vakitleri var. Bu nedenle, doğru seçeneği bulmak için yeterli zamanları olacak.