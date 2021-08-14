Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gabonlu futbolcu, yuvadan uçtu.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç öncesi yaptığı açıklamada ligde geçtiğimiz sezonun gol kralı olarak tamamlayan yıldız oyuncuları Aaron Boupendza'nın büyük olasılıkla takımdan ayrılacağını açıklarken, oyuncunun yeni takımı da netlik kazandı.

ÖZEL | Aaron Boupendza Al Arabi’de — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 14, 2021

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu Gabonlu futbolcunun Katar'ın Al Arabi takımına transfer olduğunu öne sürdü. 12 takımlı Katar Yıldızlar Ligi'ni geçtiğimiz sezon yedinci sırada tamamlayan Al Arabi'nin Hatayspor'daki kontratının son senesine giren 25 yaşındaki Boupendza için ödeyeceği bonservis ücreti ise henüz açıklanmadı.

Rubin Kazan'ın kapısından dönmüştü

Portekiz 2. Ligi takımlarından CD Feirense'den transfer olduğu Hatayspor'daki ilk sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Boupendza, Süper Lig'de forma giydiği 36 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırmış ve ligdeki ilk sezonunda gol kralı olarak büyük bir başarıya imzasını atmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rus ekibi Rubin Kazan'dan teklif alan ancak Hatayspor'un bu teklifi kabul etmesine rağmen kariyerini Rusya'da sürdürmek istemediği için Hatay'da kalan Boupendza'nın adı başta Fenerbahçe olmak üzere birçok takımla anılırken, İtalyan ekibi Atalanta da oyuncuya ilgi gösteriyordu.

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