A Millî Takım yıldızı Hakan Çalhanoğlu: "Arda Güler gelişmek için daha fazla oynamalı"

Çalhanoğlu, Arda'yla ilgili Jesus'a bir mesaj verdi. Yıldız oyuncu ayrıca, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda olmamasından dolayı içinin yandığını söyledi.

A Millî Takım'ın orta sahası Hakan Çalhanoğlu, İskoçya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde kampa ilk kez katılan genç oyuncuları memnuniyetle karşıladı.

Inter'in yıldızı; Fenerbahçe ve Torino oyuncuları olan Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın yetenekli olduklarını söyledi.

Arda'ya ayrı bir parantez açan Çalhanoğlu, 17 yaşındaki yıldızın daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

İskoçya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli futbolcu, iki oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Arda ve Emirhan geldi, benden 12 yaş küçükler. İkisi de çok yetenekli. İnşallah onlara en iyi şekilde yardımcı olacağız.

"Bazen maçlara baktığımda Arda'nın geç girdiğini görüyorum. Hoca 'Korumalıyız' diyor ama korumak da bir yere kadar.

"Genç oyuncu, tecrübe kazanmak istiyorsa oynamalı. Ben de genç yaşta oynadım. Umarım Arda ve Emirhan daha çok süre alır."

Çalhanoğlu, Dünya Kupası için buruk olduğunu söylerken Süper Lig'i de değerlendirdi:

"Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğim. Bakarsam içim yanacak. Katılamadığımız için üzgünüm.

"Süper Lig'i takip ediyorum, zor bir lig. Ancak genç futbolcuların fırsatları olursa Avrupa'ya gitmelerinden yanayım."

Stefan Kuntz, Arda Güler için ne dedi?

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise ilk kez kadroya çağrılan Arda için şu yorumu yaptı:

"Arda Güler'in Fenerbahçe'deki durumu, süre aldıkça farklı bir yere gidiyor. Sahaya oyununu daha iyi yansıtabiliyor.

"Bu yüzden, onu davet etmek için şu an doğru zamandı. Onu burada görmek istedim ve bunun için mutluyum."

Türkiye, 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de hazırlık maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk edecek.