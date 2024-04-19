Türkiye’yi EURO 2024’e taşıyan İtalyan teknik direktör, turnuva sonunda ülkesine dönebilir.

Serie A’da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve ligde sekizinci sırada yer alan Napoli’de gelecek sezona yönelik çalışmalar şimdiden başladı. Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmeye hazırlanan İtalyan devinde gündeme gelen son isimse A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oldu. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Montella ve Aurelio De Laurentiis kısa bir süre önce bir araya geldi.

Habere göre Napoli’nin Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlandığı dönemde Ischia’da bir araya gelen ikilinin bu görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmasa da taraflar geçtiğimiz günlerde bu kez de Roma’da buluştu.

Sözleşmesi 2026'ya dek sürüyor

De Laurentiis’in Montella’yı Türkiye’yi EURO 2024’e taşıdığı için tebrik ettiği buluşmada çeşitli konular masaya yatırıldı. A Milli Takım ile olan kontratı 2026 yılına dek süren Montella’nın aynı anda hem Napoli’yi hem de milli takımı çalıştırması ise pek mümkün görünmüyor.

Napoli’de çalışmaya karar vermesi halinde milli takımdan ayrılması gerekecek olan Montella’nın Türkiye macerası Adana Demirspor’da başlamıştı. Adana Demir’de görev yaptığı iki yılın sonunda takımı Avrupa kupalarına taşımayı başaran İtalyan teknik direktör sonrasında takımıyla yeni sözleşme imzalamamıştı. İsmi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan deneyimli çalıştırıcı, daha önce Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.