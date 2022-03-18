A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı; 3 yeni isim ilk kez davet edildi

Türkiye A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Teknik Direktör Stefan Kuntz, 27 kişilik aday kadroyu belirledi.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performanslarla göze çarpan 3 isim kariyerlerinde ilk kez milli takıma davet edildi. Kasımpaşa'nın başarılı forveti Umut Bozok, Adana Demirspor'da kiralık olarak çıkış yakalayan Yunus Akgün ve Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, bu isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca kadroda La Liga gol krallığında 3. sırada yer alan Getafe'nin forveti Enes Ünal da yer aldı.

🇹🇷 Milli Takım'a ilk kez davet edilenler: Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik



⚽️ La Liga'nın formda golcüsü Enes Ünal kadroya döndü pic.twitter.com/qtz8Hch0fz — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 18, 2022

Sakatlığının ardından başarılı maçlar çıkaran Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır da ay yıldızlı formaya geri döndü.

A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe ), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: : Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)

Play-Off turu ne zaman?

Merakla beklenen play-off karşılaşmalarının yarı finalleri, 24 Mart 2022 Perşembe günü başlayacak. Türkiye, yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Portekiz'i elediği takdirde İtalya-Kuzey Makedonya galibi ile 29 Mart 2022 Salı günü finalde karşılaşacak.

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