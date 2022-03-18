Bir futbol sahasının büyüklüğü ne kadardır? Sahalar düzenlenirken nelere dikkat edilir?

Saha veya oyun sahası, futbol maçlarının yapıldığı doğal veya suni çim dikdörtgendir.

GOAL olarak FIFA yönetmeliklerine göre sahaların sahip olması gereken tüm resmi önlemlerin neler olduğunu ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

Saha zemini

Maçlar, turnuva yönetmeliğine uygun olarak doğal veya suni (yeşil) zeminlerde oynanabilir.

Yönetmeliğe göre, FIFA'ya bağlı üye federasyonların takımları arasındaki müsabaka maçlarında veya uluslararası kulüp müsabakalarında suni sahalar kullanılabilir. FIFA özel bir feragatname vermediği sürece, zemin FIFA futbol çimi kalite konseptinin veya Uluslararası Suni Çim Standardının gerekliliklerini karşılamalıdır.

Sahanın işaretlenmesi

Saha her zaman dikdörtgen olmalı ve sınırlarını çizdikleri alanlara ait çizgilerle işaretlenmelidir.

En uzun iki puanlama çizgisine temas çizgileri denir. En kısa iki çizgiye gol çizgisi denir.

Oyun alanı, iki taç çizgisinin orta noktalarını birleştiren bir ortanca çizgi ile iki yarıya bölünür.

Alanın merkezi, yarım çizginin ortasında, çevresine 9.15 m yarıçaplı bir dairenin çizildiği bir nokta ile işaretlenir.

Boyutlar

FIFA'ya göre, bir oyun alanının sahip olabileceği minimum boyut 45m x 90m, maksimum boyut ise 90m x 120m'dir.

Öte yandan FIFA müsabakalarının resmi veya uluslararası maçları için minimum 64m x 100m ve maksimum 75m x 110m olarak belirlenir.

Kale direkleri

Alan, kale çizgisine dik iki çizgi ile, her direğin iç kısmından 5,5 m mesafe ile sınırlandırılmıştır. Bu çizgiler oyun alanına 5,5 m kadar uzanır ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir.

Kendi alanlarında kaleler her kale çizgisinin ortasına yerleştirilir: Kale direkleri ve üst direk ahşap, metal veya diğer onaylanmış malzemeden yapılmalı ve oyuncular için tehlike oluşturmamalıdır.

Direkler arası mesafe 7,32 m, üst direğin alt kenarından zemine olan mesafe 2,44 m olmalıdır.